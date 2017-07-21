Tarih yazdınız, tebrikler!
Transferde uçakları peş peşe indiren 92 milyon euro’luk Cimbom, 7 milyon euro’luk köy takımına diş geçiremedi! İlk maçta 2-0 mağlup olduğu Östersunds’u rövanşta da yenemeyen Aslan, Nouri (pen.) ve Ahmet Çalık’ın karşılıklı golleriyle 1-1 biten maçın sonunda elendi.
Bir yıl aradan sonra Avrupa sahnesine yeniden dönen Galatasaray'ın macerası kısa sürdü. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında 2-0 yenildiği Östersunds'la 1-1 berabere kalan Cimbom herkesi şok etti. Maça baskılı başlayan ancak bir türlü aradığı golü bulamayan sarı-kırmızılı ekip, 60. dakikada Nouri'nin penaltıdan attığı golle geriye düşerken, 69. dakikada Ahmet Çalık'la skoru eşitlese de kendisine turu getirecek sonuca ulaşamadı.
Transfermarket değeri 7 milyon euro olan İsveç temsilcisi, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupalarında imkansıza imza atarak turu geçen taraf oldu. 'Köy takımı' denilen Tromsö'ye deplasmanda 1-0 yenilip, evinde 1-1 berabere kalarak elenen Galatasaray, 12 yıl sonra bir faciaya daha imza attı.
Elemeli turlarda daha önce 9 kez rakiplerine deplasmanda 2 ve üzeri farklı yenilen ve bu eşleşmelerden yalnızca birinde turu geçebilen sarı-kırmızılı ekip, Neuchatel Xamax zaferinin benzerini tekrarlama fırsatını da kaçırdı. Östersunds ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı son 7 müsabakayı kazanamazken, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez (Juventus) galip gelebildi.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:27
-
Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
-
Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
-
Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
Tarih yazdınız, tebrikler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.