Tarih yazdınız, tebrikler!

Transferde uçakları peş peşe indiren 92 milyon euro’luk Cimbom, 7 milyon euro’luk köy takımına diş geçiremedi! İlk maçta 2-0 mağlup olduğu Östersunds’u rövanşta da yenemeyen Aslan, Nouri (pen.) ve Ahmet Çalık’ın karşılıklı golleriyle 1-1 biten maçın sonunda elendi.

Tarihinde ilk kez temmuz ayında Avrupa'ya el sallayan sarı-kırmızılı takım, ilk Avrupa deneyimini yaşayan zayıf İsveç temsilcisini şöhret yaptı. İsyan eden tribünler, yönetimi ve Igor Tudor'u istifaya çağırırken, bazı taraftarlar Passolig kartlarını yakarak skandal sonucu protesto etti.



Bir yıl aradan sonra Avrupa sahnesine yeniden dönen Galatasaray'ın macerası kısa sürdü. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında 2-0 yenildiği Östersunds'la 1-1 berabere kalan Cimbom herkesi şok etti. Maça baskılı başlayan ancak bir türlü aradığı golü bulamayan sarı-kırmızılı ekip, 60. dakikada Nouri'nin penaltıdan attığı golle geriye düşerken, 69. dakikada Ahmet Çalık'la skoru eşitlese de kendisine turu getirecek sonuca ulaşamadı.



Transfermarket değeri 7 milyon euro olan İsveç temsilcisi, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupalarında imkansıza imza atarak turu geçen taraf oldu. 'Köy takımı' denilen Tromsö'ye deplasmanda 1-0 yenilip, evinde 1-1 berabere kalarak elenen Galatasaray, 12 yıl sonra bir faciaya daha imza attı.



Elemeli turlarda daha önce 9 kez rakiplerine deplasmanda 2 ve üzeri farklı yenilen ve bu eşleşmelerden yalnızca birinde turu geçebilen sarı-kırmızılı ekip, Neuchatel Xamax zaferinin benzerini tekrarlama fırsatını da kaçırdı. Östersunds ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı son 7 müsabakayı kazanamazken, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez (Juventus) galip gelebildi.