Taraftar haklı
Östersunds faciası sonrasında bile “Bu yıl bizim için mükemmel geçecek” diyen Hırvat hoca “İstifa edecek misiniz?” sorusunu “İstifa etsem hoşunuza gider herhalde” diye geçiştirdi.
'OLABİLECEK EN ZOR RAKİPTİ'
Maç sonu futbolculara "Siz elinizden gelen her şeyi yaptınız. Buradan başınız dik çıkın" dediğini kaydeden İgor Tudor, "2-3 haftalık çalışma var. Yeni gelenler 7 idmana çıktı. Bu onlar için yeterli değil. Bunlar bahane olarak gelmesin. Rakip bizim seviyemizde bir takım değil, ama hazırlık dönemindeki G.Saray'a karşı olabilecek en zor rakipti. Hücumda farklılığı yaratacak arkadaşlarımız yoktu. Üçüncü bölgede eksik kaldık" diye konuştu.
'TABİ Kİ G.SARAY İÇİN YETERLİYİM'
Takıma 4-5 oyuncu daha geleceğini ve sonra mükemmel bir takım olacaklarını söyleyen Tudor, "Galatasaray için yeterli olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Tabii ki Galatasaray'ı çalıştırmak için yeterli kapasitedeyim. 2 maçta da beğenmediğiniz ne oldu?" cevabını verdi.
HOŞUNUZA GİDER HERHALDE!
Hırvat teknik adam "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "İstifa etsem hoşunuza giderherhalde. Ben taraftar olsam, ben de bu tepkiyi gösterirdim. Haklılar" yanıtını verdi.
SORUMLULUK BENDE AMA...
Igor Tudor, "Yönetim sizin görevinize son verirse tavrınız ne olacak?" sorusuna, "Bu onların hakkı. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Ama bu istifa ettiğim anlamına gelmiyor" açıklamasını yaptı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:28
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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