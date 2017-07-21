 Taraftar haklı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Taraftar haklı

    Taraftar haklı

    Östersunds faciası sonrasında bile “Bu yıl bizim için mükemmel geçecek” diyen Hırvat hoca “İstifa edecek misiniz?” sorusunu “İstifa etsem hoşunuza gider herhalde” diye geçiştirdi.

    Teknik Direktörü , gösterilen tüm tepkilere rağmen bahanelere sığınıp, özür dileyip, istifa etmeyeceğini dile getirdi. Hırvat teknik adam, "Elendiğimiz için özür diliyorum. Çok üzgünüm. Bugün bizim için çok büyük destek veren taraftarımızdan özellikle özür diliyorum. Oyuncular sahada her şeyini verdi ama ne yazık ki yeterli olmadı. İnanılmaz üzgünler. Yeni bir takım oluşturuyoruz, yeni oyuncuları bekliyoruz. Kesinlikle toparlanacağız. Bu yıl bizim için mükemmel geçecek" ifadesini kullandı.

    'OLABİLECEK EN ZOR RAKİPTİ'
    Maç sonu futbolculara "Siz elinizden gelen her şeyi yaptınız. Buradan başınız dik çıkın" dediğini kaydeden İgor Tudor, "2-3 haftalık çalışma var. Yeni gelenler 7 idmana çıktı. Bu onlar için yeterli değil. Bunlar bahane olarak gelmesin. Rakip bizim seviyemizde bir takım değil, ama hazırlık dönemindeki G.Saray'a karşı olabilecek en zor rakipti. Hücumda farklılığı yaratacak arkadaşlarımız yoktu. Üçüncü bölgede eksik kaldık" diye konuştu.

    'TABİ Kİ G.SARAY İÇİN YETERLİYİM'
    Takıma 4-5 oyuncu daha geleceğini ve sonra mükemmel bir takım olacaklarını söyleyen Tudor, "Galatasaray için yeterli olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna "Tabii ki Galatasaray'ı çalıştırmak için yeterli kapasitedeyim. 2 maçta da beğenmediğiniz ne oldu?" cevabını verdi.

    HOŞUNUZA GİDER HERHALDE!
    Hırvat teknik adam "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "İstifa etsem hoşunuza giderherhalde. Ben taraftar olsam, ben de bu tepkiyi gösterirdim. Haklılar" yanıtını verdi.

    SORUMLULUK BENDE AMA...
    Igor Tudor, "Yönetim sizin görevinize son verirse tavrınız ne olacak?" sorusuna, "Bu onların hakkı. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Ama bu istifa ettiğim anlamına gelmiyor" açıklamasını yaptı.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftar haklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.