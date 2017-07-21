 Muslera ucuz atlattı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    ucuz atlattı

    Muslera ucuz atlattı

    Östersunds tek golünü penaltı atışından bulurken az daha kırmızı kart görecekti.

    Uruguaylı eldiven, 58. dakikada Ahmet Çalık'ın topu sektirmesi nedeniyle ceza sahası içinde Ghoddos'u düşürmek zorunda kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken taraftarlar Muslera'ya kart çıkmasından endişe etti. Ancak Alman hakem Bastian Dankert, ilk yarıda itirazdan sarı kart gören 'ya rakibin itirazlarına rağmen kartını çıkarmadı ve tecrübeli kaleci kırmızı görmekten kurtuldu.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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