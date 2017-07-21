Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Graham Potter, "Profesyonel futbol kariyerimde elde ettiğim en büyük başarılardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Takımımın birlikteliği ve cesareti oyuna çok şey kattı." dedi.

Oyuncularının inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Potter, "Özellikle taraftar baskısı çok yüksekti ama çok iyi performans gösterdik. Çok fazla atak yapılmasına rağmen, iyi bir savunmayla oyunu stabil tutmayı başardık. Atmosfer çok iyiydi. Elimize geçen fırsatı kullanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı'ndaki atmosfere değinen Potter, "Sahaya çıkmadan önce düşündüğüm, bunun bizim için büyük bir hediye olduğuydu. Küçük bir kulübüz. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Bizim için önemli olan futbol oynamaktı. İstediğimiz sonucu aldık." diye konuştu.

Potter, sahada en beğendiği Galatasaraylı oyuncunun sorulması üzerine ise sarı-kırmızılı ekibin önemli futbolculara sahip olduğunu belirterek, "Bence en iyisi 12 numara, yani taraftarlardı." yanıtını verdi.



GHODDOS: "ÇOK MUTLUYUM"

Basın toplantısında yer alan Östersunds oyuncusu Saman Ghoddos, "Şu an duygularımı ifade etmekte zorluk çekiyorum. Çok mutluyum ve daha fazla bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuştu.

İlk maçın tersine bugün topa sahip olan ve atak yapan tarafın Galatasaray olduğunu dile getiren Ghoddos, "Bu maçta çok iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. İyi savaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Ghoddos, "Küçük bir şehirden geliyoruz ve böyle maçlara alışkın değiliz. Büyük gurur yaşıyoruz. Buradan mutlu ayrılıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.