 İyi alışverişler Cavanda! – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İyi alışverişler !

    İyi alışverişler <a href="/index/cavanda?id=112f3066-b4e2-425b-ba62-d80ca1d48e00" class="" rel="tag">Cavanda</a>!

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenmesiyle çileden çıkan Galatasaray taraftarı, maçın oynandığı saatlerde İstanbul'daki lüks bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen 'ya isyan etti.

    Slovakya kampındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılıp İstanbul'a gönderilen Belçikalı oyuncu, Galatasaray'dan kazandığı yıllık 3 milyon TL'yi doya doya harcadı. Sarı- kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Cavanda'ya büyük tepki gösterdiler.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İyi alışverişler ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.