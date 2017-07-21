 Galatasaraylı oyuncular Florya'ya gelmedi – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Galatasaraylı oyuncular Florya'ya gelmedi

    Galatasaraylı oyuncular Florya'ya gelmedi

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda şok bir şekilde elenmesinin ardından ağır protestolara maruz kalan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmedi.

    Takım otobüsüne binmeyen oyuncular, kendi özel araçları ile stattan ayrıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar da olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:02
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