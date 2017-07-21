 Çalık’tan büyük hata – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Çalık’tan büyük hata

    Çalık’tan büyük hata

    Sarı-kırmızılı futbolcu, penaltı öncesi yaptığı hata ile dün akşam Galatasaray’ın sonunu hazırladı.

    Maicon ile birlikte defansın göbeğinde görev yapan , dün akşam maça damga vurdu! Genelde oyunu kendi sahasında kontrol eden Östersunds atağa çıktı. İsveç ekibinin yarı alanının gerisinden Samman Ghoddos'a şişirilen topu Ahmet sektirdi. Topu kontrol eden Ghoddos, Muslera'dan sıyrılırken yerde kaldı ve Alman hakem Dankert penaltı kararını verdi. 60. dakikada topun başına gelen Brwa Nouri, topu ağlarla buluşturdu ve Östersunds 1-0 öne geçti. Bu golün ardından tribünlerden istifa sesleri duyulmaya başladı. Ahmet Çalık, 69'da Galatasaray'ın tek golünü attı ama bu gol Galatasaray'ı beraberliğe taşımaktan öteye gidemedi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalık’tan büyük hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.