 Bruma’dan Tudor’a... – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    ’dan Tudor’a...

    Bruma’dan Tudor’a...
    G.Saray'ın sezon başında 12.5 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı , Tudor'un kendisi için söylediği "Disiplinsiz" sözlerine yanıt verdi. Genç yıldız, "Tudor'la sorun yaşamadım. Onunla aram iyiydi. Sözlerini ben de duydum ama öyle demek istememiştir. Belki daha iyi olmam için eksik yanlarımı dile getirmiştir. Birbirimizi tanıyoruz ve aramız iyi" dedi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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