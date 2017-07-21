 Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı! – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!

    Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!

    İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Medipol Başakşehir yine geceye damga vurdu.

    Galatasaray'ın Östersunds'a elenerek Avrupa kupasına erken veda etmesi Sarı-Kırmızılı taraftarların öfkesine neden olurken, kombine kartını henüz ilk maçta yakan taraftarlar görüldü. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada yönetim ve Tudor'a tepki amaçlı yapılan bu davranışın ardından Medipol Başakşehir Kulübü resmî Twitter hesabından "sıcak" bir paylaşım yaptı.

    CHEDJOU RESİMLİ PAYLAŞIM

    Maç biter bitmez yapılan paylaşımda "Bu zor gecenin ardından M.Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" denildi. Galatasaray'dan alınan 'nun fotoğrafı ile paylaşılan ve hem espri hem ironi içeren yazı 10 dakika içinde binlerce beğeni, binden fazla RT aldı. Binlerce de yorum yapılırken futbolseverlerin bir çoğu mizah olarak olaya baktı, ancak çok daha fazlası böyle bir paylaşıma tepki gösterdi.

    Östersunds'a elenmesinin ardından Chedjou'nun fotoğrafının olduğu bir mesaj paylaşan Başakşehir şu ifadelere yer verdi: "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık."

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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