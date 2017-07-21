Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Medipol Başakşehir yine geceye damga vurdu.
Galatasaray'ın Östersunds'a elenerek Avrupa kupasına erken veda etmesi Sarı-Kırmızılı taraftarların öfkesine neden olurken, kombine kartını henüz ilk maçta yakan taraftarlar görüldü. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada yönetim ve Tudor'a tepki amaçlı yapılan bu davranışın ardından Medipol Başakşehir Kulübü resmî Twitter hesabından "sıcak" bir paylaşım yaptı.
CHEDJOU RESİMLİ PAYLAŞIM
Maç biter bitmez yapılan paylaşımda "Bu zor gecenin ardından M.Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" denildi. Galatasaray'dan alınan Chedjou'nun fotoğrafı ile paylaşılan ve hem espri hem ironi içeren yazı 10 dakika içinde binlerce beğeni, binden fazla RT aldı. Binlerce de yorum yapılırken futbolseverlerin bir çoğu mizah olarak olaya baktı, ancak çok daha fazlası böyle bir paylaşıma tepki gösterdi.
Östersunds'a elenmesinin ardından Chedjou'nun fotoğrafının olduğu bir mesaj paylaşan Başakşehir şu ifadelere yer verdi: "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık."
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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