 2 maçlık dev sponsor! – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    2 maçlık dev sponsor!

    2 maçlık dev sponsor!

    İsveç’in Östersunds takımına elenen Galatasaray’ın Türk Hava Yolları’yla yaptığı sponsorluk anlaşması da son buldu. 1 yıl boyunca sarı-kırmızılılara Avrupa maçlarında sponsor olan dev şirketin anlaşması sadece 2 maç sürdü.

    Tarihinde ilk kez bir Avrupa mücadelesine çıkan İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşan Galatasaray, 2 maç sonunda aldığı sonuçlarla tüm Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattı. Yaptığı flaş transferlerle bu sezon şampiyonluk için iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, Östersunds ile oynadığı ilk maç öncesinde Türkiye'nin en büyük uluslararası markası olan Türk Hava Yolları'yla sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşmaya göre Galatasaray, 1 yıl boyunca oynayacağı Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları'nın logosunu formasında taşıyacaktı. Ancak alınan sonuçların ardından bu anlaşma da sadece 2 maç sürdü. İsveç'te rakibine 2-0 mağlup olan Galatasaray, taraftarı önünde rakibiyle 1-1 berabere kalarak Avrupa macerasına nokta koydu. Alınan sonuçların ardından Galatasaraylı taraftarlar, yönetime ve futbolculara büyük tepki gösterdi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:24
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