2 maçlık dev sponsor!
İsveç’in Östersunds takımına elenen Galatasaray’ın Türk Hava Yolları’yla yaptığı sponsorluk anlaşması da son buldu. 1 yıl boyunca sarı-kırmızılılara Avrupa maçlarında sponsor olan dev şirketin anlaşması sadece 2 maç sürdü.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:24
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Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü
Toplam 66
Yorum
SÜLEYMAN ALLAH RIZASI ICIN SU AYHAN AKMAN TUDOR GITSIN GITMEDIKCE DAHADA KOTU OLACAK BU TAKIM ADAMIN YASI 38 HIC BIR FUTBOLCU SAYGI GOSTERMIYOR
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Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü
Toplam 66
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU onu daha öncede kovmadın dursun ama şimdi o sana gülüyor elbetteki milyonlarca taraftarla alay ediyor ama ben onu muhatap almam kovarım.
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Taraftar haklı
Toplam 52
Yorum
ibrahim adam haklı zor takım o takımda neymar arda -messi -ronaldo var bizde kim var kim var hakkaten
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