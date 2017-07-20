 Yüreğimizi koyacağız – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yüreğimizi koyacağız

    Yüreğimizi koyacağız

    iddialı: ’ın Avrupa dışında kalması mümkün olamaz.

    Teknik direktör Igor Tudor, "Östersunds karşısında taktik ve diğer konular belirleyici olmayacak. Futbolcularımın karakterini, yüreklerini ortaya koyacağı bir maç olacak" dedi. Dün basın toplantısında konuşan Hırvat çalıştırıcı, "'ın Avrupa dışında kalması mümkün olamaz. İsveç takımına saygı duyuyoruz ama biz de Galatasaray'ız. Bahanemiz olamaz. Daha ofansif oynayacağız. Daha iyi bir Galatasaray göreceksiniz sahada... Taraftarlarımızdan bütün oyuncularıma, özellikle de takıma yeni katılanlara kredi tanımalarını, sabır göstermelerini istiyorum" dedi.

    ?İSTİFA MI EDEYİM!
    Tudor'a dün, "Başarısız bir sonuç olursa, istifa edecek misiniz?" diye de sorulurken genç çalıştırıcı, "Daha sezon başlamadan, istifa etmemi mi istiyorsunuz?" dedi ve koltuğundan kalktı. Ardından da, "Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan bir insan değilim, ben her zaman sorumluluğu alacak bir insanım" diye de ekleme yaptı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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