Yüreğimizi koyacağız
Igor Tudor iddialı: Galatasaray’ın Avrupa dışında kalması mümkün olamaz.
?İSTİFA MI EDEYİM!
Tudor'a dün, "Başarısız bir sonuç olursa, istifa edecek misiniz?" diye de sorulurken genç çalıştırıcı, "Daha sezon başlamadan, istifa etmemi mi istiyorsunuz?" dedi ve koltuğundan kalktı. Ardından da, "Ben kesinlikle sorumluluktan kaçan bir insan değilim, ben her zaman sorumluluğu alacak bir insanım" diye de ekleme yaptı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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