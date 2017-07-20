Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü
Ayhan Akman'ın maçın son dakikalarında kulübedeki tavırları taraftarlar tepki gösterdi
İsveç'in zayıf takımı Östersunds karşısında sergilenen kötü futbol ve Avrupa defterinin kapanması sarı-kırmızı renklere gönül verenlerin canını yakarken, maçın son bölümünde ekranlara yansıyan bir görüntü taraftarları kızdırdı.
Igor Tudor'un yardımcısı Ayhan Akman'ın 90+2'de neşeli hali tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu görüntü sonrası "Bizlerin içi kan ağlarken, Ayhan Akman neden gülüyor" yorumunu yaptı.
Igor Tudor'un yardımcısı Ayhan Akman'ın 90+2'de neşeli hali tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu görüntü sonrası "Bizlerin içi kan ağlarken, Ayhan Akman neden gülüyor" yorumunu yaptı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Östersunds faciası!
Toplam 42
Yorum
MAZI Gecmise Mazi derler.Dedemin gencliginde aldiginiz ve adi artik var olmayan kupanizla ovunmeyin.Ucuncu sinif takima yenildiniz UTANIN.
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 18
Yorum
FB Gelsin zarari yok
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Sezonun ilk golü Ahmet Çalık’tan
Toplam 6
Yorum
adnan galatasaraylılar ordamısınız bu tudor futbol cahili
Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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