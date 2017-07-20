 Yasin Öztekin özel kramponla sahada – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    özel kramponla sahada

    Yasin Öztekin özel kramponla sahada

    Östersunds'la deplasmanda oynanan ilk müsabakada ayak serçe parmağı kırılan , özel bir kramponla da olsa rövanşta sahadaki yerini aldı.

    Oynayabilmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba serf ettiği Yasin, ağrı kesici iğne olup, ayak serçe parmağındaki kırığa rağmen oynayabilmesini sağlayacak özel bir krampon giyerek sahaya çıktı.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:50
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