Yasin Öztekin özel kramponla sahada
Östersunds'la deplasmanda oynanan ilk müsabakada ayak serçe parmağı kırılan Yasin Öztekin, özel bir kramponla da olsa rövanşta sahadaki yerini aldı.
Oynayabilmesi için sağlık ekibinin yoğun çaba serf ettiği Yasin, ağrı kesici iğne olup, ayak serçe parmağındaki kırığa rağmen oynayabilmesini sağlayacak özel bir krampon giyerek sahaya çıktı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:50
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Emre Can'a dev kanca
Toplam 1
Yorum
ultrAslan MERSİN ya ben bu elemanı bi türlü beğenemedim.belki de Liverpool da kendini gösterememiştir ama o kadar para vereceklerini zannetmiyorum
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 47
Yorum
ultrAslan MERSİN ne sürtüşmesi arkadaş ya ? kendi kendinize polemik yaratıyorsunuz ben bir GS li olarak karşılaşsam bizzat foto çekinirim ne var bunda
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Kerim Frei ve Manuel Da Costa, Medipol Başakşehir'de
Toplam 2
Yorum
Fazlası Zarar Bu kadar fazla transfer takımın kimyasını bozabilir. Güzel bir takım olmuşlardı ama neredeyse baştan aşağı takım değişiyor bu iyi olmaz gibi
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