 Türk Telekom Stadı'nda Sneijder tezahüratları – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Türk Telekom Stadı'nda Sneijder tezahüratları

    Türk Telekom Stadı'nda Sneijder tezahüratları

    Yönetim ve Tudor'u istifaya davet eden Galatasaraylı taraftarlar, sözleşmesi feshedilen Sneijder lehine tezahürat yaptı.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Türk Telekom Arena'da İsveç ekibi Östersunds'la karşılaştı.

    İsveç ekibi 60. dakikada penaltıdan Nouri'nin kaydettiği golle İstanbul'da 1-0 öne geçti. Golün ardından tribünlerdeki 35 bin Galatasaray taraftarı yönetimi ve Tudor'u protesto etti.

    Taraftarlar "Yönetim İstifa" ve "Tudor istifa" diye tribünleri inletirken, Wesley Sneijder lehine de uzun süre tezahürat yapıldı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklarken, "Selçuk dışarı" diye tempo tuttu.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:57
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