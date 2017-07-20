Türk Telekom Stadı'nda Sneijder tezahüratları
Yönetim ve Tudor'u istifaya davet eden Galatasaraylı taraftarlar, sözleşmesi feshedilen Sneijder lehine tezahürat yaptı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Türk Telekom Arena'da İsveç ekibi Östersunds'la karşılaştı.
İsveç ekibi 60. dakikada penaltıdan Nouri'nin kaydettiği golle İstanbul'da 1-0 öne geçti. Golün ardından tribünlerdeki 35 bin Galatasaray taraftarı yönetimi ve Tudor'u protesto etti.
Taraftarlar "Yönetim İstifa" ve "Tudor istifa" diye tribünleri inletirken, Wesley Sneijder lehine de uzun süre tezahürat yapıldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklarken, "Selçuk dışarı" diye tempo tuttu.
İsveç ekibi 60. dakikada penaltıdan Nouri'nin kaydettiği golle İstanbul'da 1-0 öne geçti. Golün ardından tribünlerdeki 35 bin Galatasaray taraftarı yönetimi ve Tudor'u protesto etti.
Taraftarlar "Yönetim İstifa" ve "Tudor istifa" diye tribünleri inletirken, Wesley Sneijder lehine de uzun süre tezahürat yapıldı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklarken, "Selçuk dışarı" diye tempo tuttu.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Östersunds faciası!
Toplam 42
Yorum
MAZI Gecmise Mazi derler.Dedemin gencliginde aldiginiz ve adi artik var olmayan kupanizla ovunmeyin.Ucuncu sinif takima yenildiniz UTANIN.
-
Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 18
Yorum
FB Gelsin zarari yok
-
Sezonun ilk golü Ahmet Çalık’tan
Toplam 6
Yorum
adnan galatasaraylılar ordamısınız bu tudor futbol cahili
Türk Telekom Stadı'nda Sneijder tezahüratları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.