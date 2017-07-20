Türk Telekom Stadı'nda özel konuk
Galatasaray Kulübü, Östersunds ile yapılan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında özel bir konuğu ağırladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta mayına basıp kolunu, ayağını ve bir gözünü kaybeden Beşir, Galatasaray Spor Kulübü'nün davetlisi olarak Türk Telekom Stadyumu'nda" ifadesi kullanıldı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:56
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Emre Can'a dev kanca
Toplam 1
Yorum
ultrAslan MERSİN ya ben bu elemanı bi türlü beğenemedim.belki de Liverpool da kendini gösterememiştir ama o kadar para vereceklerini zannetmiyorum
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 47
Yorum
ultrAslan MERSİN ne sürtüşmesi arkadaş ya ? kendi kendinize polemik yaratıyorsunuz ben bir GS li olarak karşılaşsam bizzat foto çekinirim ne var bunda
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Kerim Frei ve Manuel Da Costa, Medipol Başakşehir'de
Toplam 2
Yorum
Fazlası Zarar Bu kadar fazla transfer takımın kimyasını bozabilir. Güzel bir takım olmuşlardı ama neredeyse baştan aşağı takım değişiyor bu iyi olmaz gibi
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