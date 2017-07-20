 Türk Telekom Stadı'nda özel konuk – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Türk Telekom Stadı'nda özel konuk

    Türk Telekom Stadı'nda özel konuk

    Galatasaray Kulübü, Östersunds ile yapılan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında özel bir konuğu ağırladı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta mayına basıp kolunu, ayağını ve bir gözünü kaybeden Beşir, Galatasaray Spor Kulübü'nün davetlisi olarak Türk Telekom Stadyumu'nda" ifadesi kullanıldı.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:56
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