 Taraftar kombinesini yaktı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Taraftar kombinesini yaktı

    Taraftar kombinesini yaktı

    Galatasaraylı taraftarlar ilk maçtaki kötü skora rağmen Türk Telekom Stadı'na koştu. Yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takımına destek olurken, 1-1'lik beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma olan tepkilerini protesto tezahüratlarıyla gösterirken, bir taraftar kombine kartını yaktı.

    Maç sırasında Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklayan tribünler maç sonrasında Östersunds takımını tribüne çağırarak alkışladı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:54
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