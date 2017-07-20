Taraftar kombinesini yaktı
Galatasaraylı taraftarlar ilk maçtaki kötü skora rağmen Türk Telekom Stadı'na koştu. Yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takımına destek olurken, 1-1'lik beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Maç sırasında Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklayan tribünler maç sonrasında Östersunds takımını tribüne çağırarak alkışladı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:54
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Rövanş maçları bugün tamamlanacak
Toplam 5
Yorum
taraftar merak etmeyin hakemler ligde devreye girer..
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Östersunds faciası!
Toplam 50
Yorum
muslera hariç geri kalanları boğaza balık tutmaya gönderin.
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Sezonun ilk golü Ahmet Çalık’tan
Toplam 11
Yorum
SES VER BURDAYIK. TUDOR CAHİL OLAMAZ. ADAM TAKIMI UÇURACAM DEDİ. TAKIM UZAYDA OYNADIĞINDAN SEN GÖREMEDİN TAKIMI VE HOCAYI :)
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