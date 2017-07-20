Taraftar kombinesini yaktı

Galatasaraylı taraftarlar ilk maçtaki kötü skora rağmen Türk Telekom Stadı'na koştu. Yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takımına destek olurken, 1-1'lik beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takıma olan tepkilerini protesto tezahüratlarıyla gösterirken, bir taraftar kombine kartını yaktı.



Maç sırasında Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklayan tribünler maç sonrasında Östersunds takımını tribüne çağırarak alkışladı.