 Sezonun ilk golü Ahmet Çalık’tan – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Sezonun ilk golü ’tan

    Sezonun ilk golü <a href="/index/ahmet-calik?id=6ed67a3e-0b5f-446c-8c78-151ad346ddde" class="" rel="tag">Ahmet Çalık</a>’tan

    Galatasaray’da sezonun ilk resmi golünü Östersunds FK maçında başarılı defans oyuncusu kaydetti.

    Galatasaray'da sezonun ilk resmi golü UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında geldi. Östersunds FK ile İsveç'de oynanan maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, turu İstanbul'a bırakmıştı. Sezonun ilk resmi maçında gol atamayan Galatasaray, ikinci maçta rakip fileleri havalandırdı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 69. dakikasında 'ın golüyle birlikte sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk kez bir resmi maçta gol kaydetmiş oldu.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
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