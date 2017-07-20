Rakibini korkut!
Östersunds maçı öncesinde Tudor ilk maçı oyuncularına izlettirdi.
AKLINI SAHAYA VER
Igor Tudor'dan bir uyarı da Östersunds maçının kötüleri arasında yer alan Carole'e geldi. Tudor "Galatasaray için çok kritik maç... Aklın sahada olsun. Aynı hataları tekrarlamamanı istiyorum" dedi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:40
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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