 Rakibini korkut! – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Rakibini korkut!

    Rakibini korkut!

    Östersunds maçı öncesinde Tudor ilk maçı oyuncularına izlettirdi.

    Bunun ardından Maicon'la uzun uzun konuşan sarı-kırmızılı teknik adam, kendisinin Türk futbol tarihinin en pahalı stoperi olduğunu hatırlattı. Brezilyalı futbolcuya, vücudunu kullanmasını, rakibini korkutmasını söyledi.

    AKLINI SAHAYA VER
    'dan bir uyarı da Östersunds maçının kötüleri arasında yer alan Carole'e geldi. Tudor "Galatasaray için çok kritik maç... Aklın sahada olsun. Aynı hataları tekrarlamamanı istiyorum" dedi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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