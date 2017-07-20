 Prag’a pahalı geldi – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Prag’a pahalı geldi

    Prag’a pahalı geldi

    Çek ekibi, ’e teklifte bulundu, ancak Hollandalı el yaktı!

    Semih Kaya'yı renklerine bağlayan , için de devreye girdi. Çek ekibinin hocası Andrea Stramaccioni "Sneijder'i takıma kazandırmak istedik ancak yılda 5 milyon euro istedi. Bu rakam bizim bütün planlarımızı bozar" açıklamasını yaptı.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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