 Mert Günok bitti bitiyor – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    bitti bitiyor

    Mert Günok bitti bitiyor

    G.Saray, Bursaspor’un 28 yaşındaki yedek kalecisi ile anlaşmak üzere.

    Aslan, Malaga'ya giden Cenk Gönen'in alternatifini Bursaspor'da buldu. Galatasaray, yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen Mert Günok için girişimlere başladı. Bursaspor ile temasa geçen Cimbom'un 28 yaşındaki eldiven ile de el sıkışmak üzere olduğu gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile sadece kupa maçlarında forma giyen Mert, toplamda 8 kez sahaya çıktı. Fenerbahçe A2 takımında yetişip A takıma yükselen file bekçisi, uzun yıllar Volkan Demirel'in arkasında bekledi. Mert, 2 yıl önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mert Günok bitti bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.