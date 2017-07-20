Mert Günok bitti bitiyor

G.Saray, Bursaspor’un 28 yaşındaki yedek kalecisi ile anlaşmak üzere.

Aslan, Malaga'ya giden Cenk Gönen'in alternatifini Bursaspor'da buldu. Galatasaray, yeşil-beyazlı kulüpte forma giyen Mert Günok için girişimlere başladı. Bursaspor ile temasa geçen Cimbom'un 28 yaşındaki eldiven ile de el sıkışmak üzere olduğu gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Bursaspor ile sadece kupa maçlarında forma giyen Mert, toplamda 8 kez sahaya çıktı. Fenerbahçe A2 takımında yetişip A takıma yükselen file bekçisi, uzun yıllar Volkan Demirel'in arkasında bekledi. Mert, 2 yıl önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.