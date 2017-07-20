 Ludogorets ile anlaşamadı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    ile anlaşamadı

    Ludogorets ile anlaşamadı

    Galatasaraylıların dönmesini istediği Luce, Bulgar ekibinin teklifini beğenmedi.

    'da iddiaları basını meşgul ederken, Rumen teknik adama Zenit'ten ayrıldıktan sonra ilk resmi teklif Bulgaristan kulübü Ludogorets'ten geldi. Bulgar kulübü, Lucescu'ya yıllık 2.5 milyon euro maaş önerirken, Rumen teknik adamın bu teklife sıcak bakmadığı ve en az 3 milyon euro istediği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Bulgar kulübünün 2.5 milyon euro'dan fazla para veremeyeceği ve görüşmelerin tıkandığı kaydedildi. Sarıkırmızılı ekibin, Östersunds maçının sonucuna göre Lucescu ile temasa geçeceği ifade ediliyor.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:35
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