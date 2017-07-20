 İçiniz rahat olsun Olivera iyi oyuncu – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    İçiniz rahat olsun Olivera iyi oyuncu

    İçiniz rahat olsun Olivera iyi oyuncu
    Uruguay U-20 Milli Takımı'nın hocası Fabian Coito, Galatasaray'ın 19 yaşındaki Mathias Olivera'yı alarak doğru bir hamle yaptığını söyledi. Olivera'nın potansiyeli yüksek bir oyuncu olduğunu belirten Coito, "İstanbul takımı gelecek vaat eden bir oyuncu aldı. Savunmanın solunda ve sol stoperde oynayabiliyor. Türklerin içi rahat olsun, iyi bir transfer yaptılar" dedi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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