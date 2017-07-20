G.Saray'dan kadroya takviye

Galatasaray Odeabank yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren sarı kırmızılılar son olarak Amerikalı kısa forvet Scotty Hopson'ı bir yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"1989 yılında Kentucky'de dünyaya gelen Hopson, NCAA kariyerinde üç sezon boyunca Tennessee forması terletti. Her geçen sezon istatistiklerini daha da yukarı çeken Amerikalı oyuncu, 2010-2011 yılında 17 sayı, 3,3 ribaund ve 1,3 asist istatistikleriyle oynadı ve Chandler Parsons, Terrence Jones, JaMychal Green ve Brandon Knight gibi kariyerlerini NBA'de sürdüren isimlerle birlikte Güneydoğu Konferansı'nın en iyi takımına seçildi. Profesyonel kariyerine Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında başladıktan sonra İsrail'e giden Scotty Hopson, buradaki 17,7 sayı ve 5,2 ribaund ortalamalarıyla takımının normal sezonu üçüncü bitirmesine önemli katkı sağladı. 2013 yazında Anadolu Efes'e transfer olan Hopson, özellikle Euroleague maçlarındaki etkili performansını 15,3 sayı, 4,3 ribaund, 1,1 asist ve 1,3 top çalmayla istatistikleriyle süsledi. Sezonun ikinci kısmında ülkesine döndü Cleveland Cavaliers'a katıldı. Yapılan takaslar sonucu dört farklı takıma gönderilmek zorunda kalan 28 yaşındaki forvet, Sioux Falls Skyforce takımlarında başladı ve playoff döneminde İspanya'nın köklü ekiplerinde Baskonia'ya geldi. Çin Ligi'nde geçirdiği sezonun ardından Cedevita Zagreb ile yeniden Avrupa'ya döndü. Şubat ayında geldiği Ironi Nahariya'nın hücum yükünü sırtlayarak takımının playoff oynamasını sağlasa da takımı ilk turda ligin şampiyonu Hapoel Jerusalem'e elendi.

Atletik yetenekleri ve skorer yönüyle ön plana çıkan Scotty Hopson'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, Yenilmez Armada kariyerinde başarılar diliyoruz."

