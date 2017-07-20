Fedakar Yasin

Östersunds'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Östersunds ile yapılan ilk maçta ayak serçe parmağı kırılan Yasin Öztekin, son çalışmada yer aldı. Yasin'in iğne olup, kendisi için üretilen özel bir kramponla antrenmana çıktığı, maçta da aynı şekilde forma giyebileceği belirtildi.