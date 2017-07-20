 Fedakar Yasin – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Fedakar Yasin

    Fedakar Yasin
    Östersunds'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Östersunds ile yapılan ilk maçta ayak serçe parmağı kırılan Yasin Öztekin, son çalışmada yer aldı. Yasin'in iğne olup, kendisi için üretilen özel bir kramponla antrenmana çıktığı, maçta da aynı şekilde forma giyebileceği belirtildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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