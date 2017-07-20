Eray kulübede

Mert Günok ile görüşen Galatasaray'da Östersunds maçı öncesinde yedek kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Cenk'in İspanya'ya gitmesinin ardından Muslera'nın yedeği olarak sahaya Eray'ın çıkması bekleniyor. Muslera'nın sakatlanma ihtimali, Eray'ın maç ve deneyim eksikliği Aslan'ı korkutuyor.