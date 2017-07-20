 Eray kulübede – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Eray kulübede

    Eray kulübede
    Mert Günok ile görüşen Galatasaray'da Östersunds maçı öncesinde yedek kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Cenk'in İspanya'ya gitmesinin ardından Muslera'nın yedeği olarak sahaya Eray'ın çıkması bekleniyor. Muslera'nın sakatlanma ihtimali, Eray'ın maç ve deneyim eksikliği Aslan'ı korkutuyor.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:39
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