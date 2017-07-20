Denayer için bir kez daha devrede

Maicon'un yanına ikinci bir stoper isteyen Galatasaray'ın kendisine takım arayan Mbiwa'ya teklif yaptığı ortaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların ayrıca Denayer için de M. City'nin kapısını çaldığı bildirildi. Geçen sezon Galatasaray'a gelemeyen Belçikalı futbolcunun, görüşmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.