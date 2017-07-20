 Denayer için bir kez daha devrede – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    için bir kez daha devrede

    Denayer için bir kez daha devrede
    Maicon'un yanına ikinci bir stoper isteyen Galatasaray'ın kendisine takım arayan Mbiwa'ya teklif yaptığı ortaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların ayrıca Denayer için de M. City'nin kapısını çaldığı bildirildi. Geçen sezon Galatasaray'a gelemeyen Belçikalı futbolcunun, görüşmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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