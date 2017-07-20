 Cenk resmen Malaga’da – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Cenk resmen ’da

    Cenk resmen Malaga’da

    La Liga ekibi , daha önce anlaştığı G.Saray'lı kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    , internet sitesinden 'Hoş geldin' başlığı ile yaptığı açıklamada, başarılı file bekçisinin sağlık kontrollerinde sıkıntı olmadığı ve takıma katıldığını belirtti. Malaga, G.saray da KAP'a yaptığı açıklamada Malaga'nın 200 bin euro bonservis ödeyeceğini açıkladı. Cenk sarı-kırmızılı ekipteki 600 bin euro'luk alacağından vazgeçti 2 sezondur sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi sadece 14 maçta forma giyerken kalesinde 20 gol görmüştü.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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