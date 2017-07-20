Carole'ye büyük tepki!
Galatasaray’ın Östersunds FK ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta sol bek Carole oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:15
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Ümit Karan'dan G.Saray eleştirisi
Toplam 28
Yorum
hakan gomez in saçlarınamı aşık oldular kötü oyuncu
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Kartal’a 19’luk golcü
Toplam 9
Yorum
HCK / BJK NEGREDO VEYA GİGNAC'IN YANINA YAKIŞACAK VE KESİNLİKLE ALINACAK BİR İSİM. ÇOK KATKI SAĞLAR HEMDE ÇOK SÜPER BİR YATIRIM OLUR. ABOU'AN DAHA İYİ
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Galatasaray - Östersunds | Canlı
Toplam 21
Yorum
SON DURUM 1-1 Dursun ve saz ekibi Tuduru da al arkanıza bakmadan koşar adımlarla gözden kaybolun Bi iyilik yapın kendinize maç sonu istifa dilekçenizi vrn
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