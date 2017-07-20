 Carole'ye büyük tepki! – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ye büyük tepki!

    Carole'ye büyük tepki!

    Galatasaray’ın Östersunds FK ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta sol bek oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

    Galatasaray'ın Östersunds FK ile evinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ön eleme rövanş maçında protesto yaşadı. Sarı-kırmızılıların Fransız oyuncusu , oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Igor Tudor tarafından müsabakanın 56. dakikasında Carole'u oyundan alıp, Eren Derdiyok'u sahaya sürdü.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Carole'ye büyük tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.