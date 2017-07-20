 Belhanda 11'e girdi – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    11'e girdi

    Belhanda 11'e girdi

    Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor, Östersunds FK ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının 11'inde ilk müsabakada görev verdiği Rodrigues’in yerine ’yı kullandı.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds FK ile Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu önemli maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor ilk maçta görev verdiği Rodrigues'in yerine 'ya sahaya sürdü.

    Galatasaray'ın 11'inde şu isimler yer alıyor:

    "Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Sinan, Yasin, Belhanda, Gomis"

    Yedeklerde ise, Eray, Serdar, Eren, Donk, Tarık, Rodrigues ve Koray bulunuyor.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:19
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