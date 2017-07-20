Belhanda 11'e girdi
Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor, Östersunds FK ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının 11'inde ilk müsabakada görev verdiği Rodrigues’in yerine Belhanda’yı kullandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds FK ile Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu önemli maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor ilk maçta görev verdiği Rodrigues'in yerine Belhanda'ya sahaya sürdü.
Galatasaray'ın 11'inde şu isimler yer alıyor:
"Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Sinan, Yasin, Belhanda, Gomis"
Yedeklerde ise, Eray, Serdar, Eren, Donk, Tarık, Rodrigues ve Koray bulunuyor.
Galatasaray'ın 11'inde şu isimler yer alıyor:
"Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Selçuk, Sinan, Yasin, Belhanda, Gomis"
Yedeklerde ise, Eray, Serdar, Eren, Donk, Tarık, Rodrigues ve Koray bulunuyor.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ümit Karan'dan G.Saray eleştirisi
Toplam 25
Yorum
gs gs gs sen uefa kupasını mı alıp geçeceksin Galatasaray ın başına acaba :)
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Galatasaray - Östersunds | 20.30
Toplam 3
Yorum
Bir gsli Beyler yonetime ve tudora kizginligi birakip bu maci destekleyelim alamazsak gelecek transferlerde zora girer
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Galatasaray - Östersunds | 20.30
Toplam 3
Yorum
celal 5 atar
Belhanda 11'e girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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