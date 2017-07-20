Başakşehir'den G.Saray'a gönderme!
İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Medipol Başakşehir yine geceye damga vurdu.
Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinin ardından Chedjou'nun fotoğrafının olduğu bir mesaj paylaşan Başakşehir şu ifadelere yer verdi: "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık."
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:54
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Östersunds faciası!
Toplam 42
Yorum
MAZI Gecmise Mazi derler.Dedemin gencliginde aldiginiz ve adi artik var olmayan kupanizla ovunmeyin.Ucuncu sinif takima yenildiniz UTANIN.
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Fenerbahçe'ye Brezilyalı golcü
Toplam 18
Yorum
FB Gelsin zarari yok
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Sezonun ilk golü Ahmet Çalık’tan
Toplam 6
Yorum
adnan galatasaraylılar ordamısınız bu tudor futbol cahili
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