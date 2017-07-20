 Başakşehir'den G.Saray'a gönderme! – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Başakşehir'den G.Saray'a gönderme!

    Başakşehir'den G.Saray'a gönderme!

    İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Medipol Başakşehir yine geceye damga vurdu.

    Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesinin ardından 'nun fotoğrafının olduğu bir mesaj paylaşan Başakşehir şu ifadelere yer verdi: "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık."

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:54
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