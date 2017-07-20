Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Medipol Başakşehir yine geceye damga vurdu.
Galatasaray'ın Östersunds'a elenerek Avrupa kupasına erken veda etmesi Sarı-Kırmızılı taraftarların öfkesine neden olurken, kombine kartını henüz ilk maçta yakan taraftarlar görüldü. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada yönetim ve Tudor'a tepki amaçlı yapılan bu davranışın ardından Medipol Başakşehir Kulübü resmî Twitter hesabından "sıcak" bir paylaşım yaptı.
CHEDJOU RESİMLİ PAYLAŞIM
Maç biter bitmez yapılan paylaşımda "Bu zor gecenin ardından M.Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" denildi. Galatasaray'dan alınan Chedjou'nun fotoğrafı ile paylaşılan ve hem espri hem ironi içeren yazı 10 dakika içinde binlerce beğeni, binden fazla RT aldı. Binlerce de yorum yapılırken futbolseverlerin bir çoğu mizah olarak olaya baktı, ancak çok daha fazlası böyle bir paylaşıma tepki gösterdi.
Östersunds'a elenmesinin ardından Chedjou'nun fotoğrafının olduğu bir mesaj paylaşan Başakşehir şu ifadelere yer verdi: "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık."
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
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Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü
Toplam 22
Yorum
hoca zuhahahahahaha.......
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 17
Yorum
Mehmet Dulaz Adamlar Dalga Geçer Tabi. Geride Bıraktıqımız Kötü Sezonda Skora Katkı Yapan Oyuncular Podolski Bruma Sneijder GİTTİ!!! Yönetim İstifa.
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Östersunds faciası!
Toplam 77
Yorum
selcuk ve yasin defolun ne demiştik selcuk ve yasin en büyük yanlış ilkbu ikisi gitmeliydi ve ekledim di elenecek diye şapkadan tavşan cıkmaz ztn üc senedır cıkmadı
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