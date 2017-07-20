Aslına dönme zamanı
İsveç’teki karşılaşmada zayıf rakibine 2-0 yenilerek büyük şaşkınlık uyandıran sarı kırmızılı ekip, bugün turu geçerek taraftarla barışmayı hedefliyor.
Avrupa kupalarında ilk maçına çıkan İsveç ekibine 2-0 yenilen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın, turu geçebilmesi için rakibine 3 farkla üstünlük sağlaması gerekiyor. Maçın 2-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
YENİ TRANSFERLER SAHADA
Sakatlığı nedeniyle Östersunds ile İsveç'te oynanan ilk maçta görev alamayan yeni transfer Younes Belhanda, Maicon ve Gomis ile birlikte rövanşta yerini alacak. Faslı futbolcu, ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek. Galatasaray'ın yeni transferi Mariano Ferreira Filho ise ismi UEFA'ya verilen geçici listede yer almadığı için müsabakada oynayamayacak.
İSVEÇ TERS GELİYOR
Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar İsveç ekipleriyle 6 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray 1 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.
SADECE BİR KEZ TUR ATLADI
Galatasaray turu geçmek istiyor ama UEFA organizasyonlarındaki istatistikleri hiç parlak değil. Aslan, daha önce ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği 9 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde (Neuchatel Xamax) adını üst etaba yazdırabildi. Ancak bu kez rakibin göreceli olarak zayıf olması umutları yükseltiyor.
SON 17 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ
Östersunds'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında kaldı. Rakibine ilk maçta 2-0 kaybederek turu zora sokan sarıkırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 müsabakayı kazanamazken, son 17 karşılaşmasında ise sadece 1 kez (Juventus) galip gelebildi.
YENİ BİR DESTAN YAZACAK!
Galatasaray, Östersunds karşısında yeni bir Neuchatel Xamax başarısı yakalamanın peşinde. Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel'e ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşı İstanbul'da tarihi bir skorla 5-0 kazanarak çeyrek finalist olurken, 29 yıl sonra benzer bir başarıyı tekrarlamaya çalışacak.
TARAFTAR GELECEK Mİ?
Östersunds maçı için bugüne kadar 18 bin bilet satıldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ayrıca 27 bin de kombine sattı. Bilet fiyatları 40 ile 225 TL arasında değişirken Wesley Sneijder'in gönderilmesinin tribünlerin dolmasını etkileyebileceği belirtiliyor.
Raşit ATEŞ
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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