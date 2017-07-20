Aslan’dan dev adım
Sarı-kırmızılı kulüp, PSG’de forma şansı bulamayan Lucas Moura’nın şartlarını görüşmek için randevu aldı. Fransız basını ‘Bu iş kiralık bitebilir’ dedi.
MALİYETİNDEN KURTULMAK İÇİN
Fransa basınında çıkan haberlerde G.Saraylı yöneticilerin birkaç gün içinde Paris'e giderek Moura'nın şartlarını görüşeceği belirtildi. PSG'nin en azından oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak istediği ifade edilerek "Bu iş kiralık olarak bitebilir" denildi. Brezilyalı ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği detayına da yer verildi.
40 MİLYON EURO'YA ALDI
Daha önce Sao Paulo'da forma giyen Lucas Moura, Fransa temsilcisine 2012-13 sezonu başında yaklaşık 40 milyon euro gibi astronomik bir rakama transfer olmuştu.
ROMA DA PEŞİNDEYDİ
Moura ile bu transfer döneminde Roma da ilgilenmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. İtalyan devi daha sonra Başakşehir'den Cengiz Ünder'i kadroya kattı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
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yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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