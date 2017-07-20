Aslan’dan dev adım

Sarı-kırmızılı kulüp, PSG’de forma şansı bulamayan Lucas Moura’nın şartlarını görüşmek için randevu aldı. Fransız basını ‘Bu iş kiralık bitebilir’ dedi.

G.Saray turnayı gözünden vurmak üzere! Uçakları arka arkaya indiren sarı-kırmızılı kulübün bir yıldız transferi için daha kolları sıvadığı belirtilirken, bu ismin PSG'de gözden çıkarılan Lucas Moura olduğu iddia edildi. Aslan'ın, sağ ve sol kanat dahil orta sahanın hücuma dönük her bölgesinde görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinden randevu aldığı ileri sürüldü.



MALİYETİNDEN KURTULMAK İÇİN

Fransa basınında çıkan haberlerde G.Saraylı yöneticilerin birkaç gün içinde Paris'e giderek Moura'nın şartlarını görüşeceği belirtildi. PSG'nin en azından oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak istediği ifade edilerek "Bu iş kiralık olarak bitebilir" denildi. Brezilyalı ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği detayına da yer verildi.



40 MİLYON EURO'YA ALDI

Daha önce Sao Paulo'da forma giyen Lucas Moura, Fransa temsilcisine 2012-13 sezonu başında yaklaşık 40 milyon euro gibi astronomik bir rakama transfer olmuştu.



ROMA DA PEŞİNDEYDİ

Moura ile bu transfer döneminde Roma da ilgilenmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. İtalyan devi daha sonra Başakşehir'den Cengiz Ünder'i kadroya kattı.