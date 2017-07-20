 10’u kaybetti! – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    10’u kaybetti!

    10’u kaybetti!

    Östersunds karşısında ilk 11’de sahaya çıkan , gönderilen Wesley ’in yokluğunu dolduramadı

    Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği Maicon, Youndes Belhanda ve Bafetimbi Gomis, Östrtsunds maçıyla birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarın önüne çıktı. Gözler özellikle Wesley Sneijder'in yerini doldurması için alınan Belhanda'nın üzerindeydi. İlk maçta sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Faslı oyuncu, dün akşam 90 dakika sahada kalırken ne kendisinden beklenen kritik pasları atabildi, ne de oyun kurabildi. Yönetimin göndermek için üstüne para verdiği fazlasıyla arandı.

    UYUM SAĞLADILAR
    Buna karşılık iki kez gole çok yaklaşan Gomis ile Maicon istekli ve mücadeleciydi. İlk maçta eleştirilerin odağında yer alan Maicon bu kez takıma biraz daha uyum sağlamış göründü. Gomis ise gol yollarında etkiliytdi. 3 net gol pozisyonuna girdi ama şansı yanında değildi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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