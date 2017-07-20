10’u kaybetti!
Östersunds karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Belhanda, gönderilen Wesley Sneijder’in yokluğunu dolduramadı
UYUM SAĞLADILAR
Buna karşılık iki kez gole çok yaklaşan Gomis ile Maicon istekli ve mücadeleciydi. İlk maçta eleştirilerin odağında yer alan Maicon bu kez takıma biraz daha uyum sağlamış göründü. Gomis ise gol yollarında etkiliytdi. 3 net gol pozisyonuna girdi ama şansı yanında değildi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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