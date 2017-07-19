 Sneijder mükemmeldi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    mükemmeldi

    Sneijder mükemmeldi
    Wesley 'in gönderilmesi tartışmalarına da katıldı. Tudor'un takımda istemediği oyuncunun Süper Lig'den ayrılmasına üzüldüğünü söyleyen Hamzaoğlu, "Sneijder mükemmel bir oyuncu, ben onunla çalışmaktan büyük keyif almıştım, takım arkadaşlarının da değerine değer katan bir futbolcuydu" dedi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:54
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