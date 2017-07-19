 Sinan Gümüş, Carrillo’yu bekliyor – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Carrillo’yu bekliyor

    Sinan Gümüş, Carrillo’yu bekliyor
    Portekiz'de haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ojogo gazetesi, Galatasaray'ın gelecek vaat eden isimlerinden Sinan Gümüş'ün, Andre Carillo'nun takımdan ayrılmasını beklediğini yazdı. Gazete, Benfica'nın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmaya çalıştığı Perulu oyuncuyu satar satmaz Sinan'a imza attıracağını iddia etti.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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