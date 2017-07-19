 Satış duyurusu – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Satış duyurusu

    Satış duyurusu
    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar , bedelli sermaye artırımı kapsamında kullanılmayan yeni pay alma (rüçhan) haklarına karşılık gelen payların 19-20 Temmuz 2017'de Borsa İstanbul'da satışa sunulacağını duyurdu. Açıklamada, satılamayan payları, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin satın almayı taahhüt ettiği ifade edildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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