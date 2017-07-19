 Östersunds’ta kaleci krizi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ’ta kaleci krizi

    Östersunds’ta kaleci krizi
    Galatasaray'ın, yarın konuk edeceği Östersunds'ta kaleci sıkıntısı baş gösterdi. Djurgarden maçında sakatlanan 'un 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yarın kaleyi Aly Keita koruyacak. İsveç ekibinin kadrosunda 3. kaleci olmadığı için altyapıdan destek alınacak.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:58
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