Omuzlarda gitmeliydi

Mackolik Radyo'ya konuşan Nazifoğlu, Sneijder'in gönderilmesini doğru bulmadığını belirterek, "Ben görevde olsaydım Sneijder krizi yaşanmazdı. Sneijder gerçekten önemli bir silah. Eğer yollanacaksa düğün dernek ile beraber yollamamız lazımdı. Omuzlarda göndermemiz lazımdı" diye konuştu.



Biz onaylamadık

Levent Nazifoğlu, yönetimi hedef aldı. Transferleri değerlendiren Nazifoğlu, "Yönetim refleksle hareket ediyor. Geçen yıl da böyle refleksle hareketler yapıldı. Cavanda, Sigthorsson ve De Jong'un transferinde scout ekibi ve biz transferlere onay vermemiştik" dedi.