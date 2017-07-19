Omuzlarda gitmeliydi
Biz onaylamadık
Levent Nazifoğlu, yönetimi hedef aldı. Transferleri değerlendiren Nazifoğlu, "Yönetim refleksle hareket ediyor. Geçen yıl da böyle refleksle hareketler yapıldı. Cavanda, Sigthorsson ve De Jong'un transferinde scout ekibi ve biz transferlere onay vermemiştik" dedi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:53
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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