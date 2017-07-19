 Omuzlarda gitmeliydi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Omuzlarda gitmeliydi

    Omuzlarda gitmeliydi
    Mackolik Radyo'ya konuşan Nazifoğlu, Sneijder'in gönderilmesini doğru bulmadığını belirterek, "Ben görevde olsaydım Sneijder krizi yaşanmazdı. Sneijder gerçekten önemli bir silah. Eğer yollanacaksa düğün dernek ile beraber yollamamız lazımdı. Omuzlarda göndermemiz lazımdı" diye konuştu.

    Biz onaylamadık
    Levent Nazifoğlu, yönetimi hedef aldı. Transferleri değerlendiren Nazifoğlu, "Yönetim refleksle hareket ediyor. Geçen yıl da böyle refleksle hareketler yapıldı. Cavanda, Sigthorsson ve De Jong'un transferinde scout ekibi ve biz transferlere onay vermemiştik" dedi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:53
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