Napoli devrede
İtalyanlar, bir yıl sözleşmesi kalan Muslera’nın peşine düştü
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, taraftarların sevgilisi Fernando Muslera'yı transfer etmek istiyor. Reina'nın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Muslera'yı gündemine alan Napoli'nin, bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif sunduğu öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı ekibin, bu teklifi kabul etme olasılığının zayıf olduğu belirtiliyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:46
-
Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
-
Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
-
Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
Napoli devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.