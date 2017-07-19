 Napoli devrede – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Napoli devrede

    Napoli devrede

    İtalyanlar, bir yıl sözleşmesi kalan ’nın peşine düştü

    G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in Mariano'nun imza töreninde " bize uzun yıllar hizmet verecek. Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz" açıklamasına rağmen İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, taraftarların sevgilisi Fernando Muslera'yı transfer etmek istiyor. Reina'nın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Muslera'yı gündemine alan Napoli'nin, bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Galatasaray'a 7 milyon euro'luk teklif sunduğu öne sürüldü.

    Sarı-kırmızılı ekibin, bu teklifi kabul etme olasılığının zayıf olduğu belirtiliyor.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Napoli devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.