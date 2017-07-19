 Mariano sahaya indi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    sahaya indi

    Mariano sahaya indi
    Galatasaray'ın Sevilla'dan transfer ettiği ve önceki gün 3 yıllık sözleşmeye imza atan Ferreira Filho, dün takımla ilk idmanına çıktı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan idmanda bireysel çalışmalar gerçekleştiren 31 yaşındaki tecrübeli sağ bekin hayli istekli olduğu gözlendi. Bu arada, Östersunds maçında ayak parmağı kırılan Yasin Öztekin'in dünkü antrenmanda yer almadığı dile getirildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:49
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