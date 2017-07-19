 Mapou Yanga radarda – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Mapou Yanga radarda

    Mapou Yanga radarda
    BEŞİKTAŞLI Marcelo'nun Lyon'a transferi Galatasaray'ın işine yarayabilir. Teknik direktör İgor Tudor'un Maicon'dan sonra bir stoper daha istemesi üzerine listeye girdi. Lyon'da forma şansı azalan Mapou'nun Marcelo'nun gelişiyle birlikte takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mapou Yanga radarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.