 Ludogorets tehlikesi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Ludogorets tehlikesi

    Ludogorets tehlikesi

    Galatasaray elini çabuk tutmazsa Mircea 'yu kaptırabilir.

    Romanya'nın ProSport gazetesi son günlerde adı Galatasaray ile anılan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adama Bulgaristan şampiyonu Ludogorets'in talip olduğunu yazdı. Luce'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönmek içi bu fırsatı değerlendirebileceği iddia edildi. Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynadığı hazırlık maçını izleyen 'nun, "Türkiye'nin sürekli gündemindesiniz. Türkiye'de bir takım çalıştıracak mısınız?" sorusuna, "Göreceğiz" diye cevap verdiği ifade edilmişti.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:59
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