 G.Saray’ın işi çok zor – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    G.Saray’ın işi çok zor

    G.Saray’ın işi çok zor
    Östersunds'a 2-0 yenilen Djurgarden'in futbolcusu Elliot Kack, Galatasaray'ın rövanş maçında işinin zor olduğunu kaydetti. Kack, "Östersunds şu anda kendisine çok güveniyor. Formdalar. İlk maçta büyük bir zafer elde ettiler. Galatasaray'ın rövanşta işi oldukça zor" diye konuştu.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:48
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