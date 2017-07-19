G.Saray’ın işi çok zor

Östersunds'a 2-0 yenilen Djurgarden'in futbolcusu Elliot Kack, Galatasaray'ın rövanş maçında işinin zor olduğunu kaydetti. Kack, "Östersunds şu anda kendisine çok güveniyor. Formdalar. İlk maçta büyük bir zafer elde ettiler. Galatasaray'ın rövanşta işi oldukça zor" diye konuştu.