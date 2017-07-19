 ''G.Saray daha iyi oynayacaktır'' – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ''G.Saray daha iyi oynayacaktır''

    ''G.Saray daha iyi oynayacaktır''

    Teknik Direktörü , UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında yarın ile yapacakları maçın zor geçeceğini söyledi.

    Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Potter, sarı-kırmızılı ekibin yarın seyirci desteğiyle daha iyi bir maç çıkaracağını düşündüğünü dile getirerek, "'ın daha iyi bir performans sergileyeceğinden eminim. Sezon hazırlıklarına yeni başladılar ve seyirci baskısıyla ilk maçtan daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

    Tur atlamak istediklerini söyleyen İngiliz teknik adam, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi hazırlandık, zor bir sınav olduğunu biliyoruz ama umarım kazanacağız." ifadelerini kullandı.

    İsveçli bir basın mensubunun, Türkiye'de nasıl karşılandıklarına yönelik sorusuna Potter, "Havalimanında çok güzel karşılandık. Herkes bize çok iyi davrandı." şeklinde cevap verdi.

    Potter, karşılaşma için özel bir hazırlık yapmadıklarını vurgulayarak, "Normal bir şekilde hazırlanacağız. Sabah oyuncularımızla toplantı yapacağız. Her zamanki hazırlıklarımızla maça çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

    takımı, kamp yaptıkları otele yakın bir bölgede meydana gelen trafik kazası nedeniyle Türk Telekom Stadı'na yaklaşık yarım saat geç geldi.

    HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
    İsveç temsilcisi, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Türk Telekom Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Basına açık ilk 15 dakikalık bölümde ısınma hareketleri ve pas çalışması yapan Östersunds ekibinin, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştığı belirtildi.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:03
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