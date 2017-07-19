Geleceğe yatırım
Sarı-kırmızılılar, Uruguay’ın 20 Yaş Altı takımında forma giyen genç yeteneği sağlık kontrolünden geçirdi. KAP açıklaması yakın
A TAKIM YOLU AÇIK
Mathias Olivera her ne kadar alt yapı için transfer edilse de Uruguaylı genç futbolcu A Takıma yükselebilir. Teknik direktör İgor Tudor'un 19 yaşındaki sol beki özel olarak izleyeceği, performansını beğenmesi halinde de A Takıma alabileceği kaydedildi. Olivera, transferi resmen açıklanmadan sosyal medyadan hamlesini yaptı ve İnstagram'dan Galatasaray'ı takibe aldı. Uruguay 20 Yaş Altı Takımıyla 20 maça çıktı, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.
SAVUNMASI ÖN PLANDA
Aslan'ın son transferi Mathias Olivera, Lionel Carole'e göre daha iyi bir fiziğe sahip. Henüz tecrübesiz olması Fransız sol beke göre dezavantajı. Carole ile kıyaslandığında daha savunmacı bir oyuncu. Hücuma katkıdan çok önceliği savunmaya veriyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:27
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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