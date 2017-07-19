 Geleceğe yatırım – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Geleceğe yatırım

    Geleceğe yatırım

    Sarı-kırmızılılar, Uruguay’ın 20 Yaş Altı takımında forma giyen genç yeteneği sağlık kontrolünden geçirdi. KAP açıklaması yakın

    Transferin hızlı takımı Cimbom, geleceği de düşünerek genç futbolcu avına çıktı. Sarı-kırmızılılar sol bek Mathias Olivera'yı İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray kısa süre içinde oyuncuyu KAP'a bildirecek. Lionel Carole'ün Östersunds maçında çok kötü bir performans sergilemesinin ardından Olivera'nın apar topar İstanbul'a getirilmesi akıllara "İlk 11 için mi alındı?" sorusunu getirdi. Ancak sarı-kırmızılı yetkililer, Uruguay 2. Ligi ekiplerinden Atenas'ta forma giyen futbolcuyu akademi takımı için aldıklarını açıkladı.

    A TAKIM YOLU AÇIK
    Mathias Olivera her ne kadar alt yapı için transfer edilse de Uruguaylı genç futbolcu A Takıma yükselebilir. Teknik direktör İgor Tudor'un 19 yaşındaki sol beki özel olarak izleyeceği, performansını beğenmesi halinde de A Takıma alabileceği kaydedildi. Olivera, transferi resmen açıklanmadan sosyal medyadan hamlesini yaptı ve İnstagram'dan Galatasaray'ı takibe aldı. Uruguay 20 Yaş Altı Takımıyla 20 maça çıktı, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

    SAVUNMASI ÖN PLANDA
    Aslan'ın son transferi Mathias Olivera, Lionel Carole'e göre daha iyi bir fiziğe sahip. Henüz tecrübesiz olması Fransız sol beke göre dezavantajı. Carole ile kıyaslandığında daha savunmacı bir oyuncu. Hücuma katkıdan çok önceliği savunmaya veriyor.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Geleceğe yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.