Geleceğe yatırım

Sarı-kırmızılılar, Uruguay’ın 20 Yaş Altı takımında forma giyen genç yeteneği sağlık kontrolünden geçirdi. KAP açıklaması yakın

Transferin hızlı takımı Cimbom, geleceği de düşünerek genç futbolcu avına çıktı. Sarı-kırmızılılar sol bek Mathias Olivera'yı İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray kısa süre içinde oyuncuyu KAP'a bildirecek. Lionel Carole'ün Östersunds maçında çok kötü bir performans sergilemesinin ardından Olivera'nın apar topar İstanbul'a getirilmesi akıllara "İlk 11 için mi alındı?" sorusunu getirdi. Ancak sarı-kırmızılı yetkililer, Uruguay 2. Ligi ekiplerinden Atenas'ta forma giyen futbolcuyu akademi takımı için aldıklarını açıkladı.



A TAKIM YOLU AÇIK

Mathias Olivera her ne kadar alt yapı için transfer edilse de Uruguaylı genç futbolcu A Takıma yükselebilir. Teknik direktör İgor Tudor'un 19 yaşındaki sol beki özel olarak izleyeceği, performansını beğenmesi halinde de A Takıma alabileceği kaydedildi. Olivera, transferi resmen açıklanmadan sosyal medyadan hamlesini yaptı ve İnstagram'dan Galatasaray'ı takibe aldı. Uruguay 20 Yaş Altı Takımıyla 20 maça çıktı, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.



SAVUNMASI ÖN PLANDA

Aslan'ın son transferi Mathias Olivera, Lionel Carole'e göre daha iyi bir fiziğe sahip. Henüz tecrübesiz olması Fransız sol beke göre dezavantajı. Carole ile kıyaslandığında daha savunmacı bir oyuncu. Hücuma katkıdan çok önceliği savunmaya veriyor.