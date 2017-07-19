 Galatasaray'dan Östersunds'a yemek – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'dan Östersunds'a yemek

    Galatasaray'dan Östersunds'a yemek

    Galatasaray Kulübü yönetimi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında yarın karşılaşacakları İsveç ekibi Östersunds'un yönetimine yemek verdi.

    İki kulübün yöneticileri ile UEFA delegeleri, Kalamış Galatasaray Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

    Yemekte kısa bir değerlendirmede bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı , her zaman kazanmayı isteyen bir kulüp olduklarını belirterek, "Seyir zevkinin yüksek olacağını tahmin ettiğim maçın sonunda tur atlayan taraf olacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

    Östersunds Kulübü Başkanı Daniel Kindberg ise Galatasaray ile yapacakları maça büyük bir gururla çıkacaklarını dile getirerek, "Dünyaca ünlü bir takımla oynayacağız. Kendi takımımıza güveniyoruz ancak Galatasaray'a büyük saygı duyuyoruz. Çok güzel bir stadyumda oynayacağız. Bizim geldiğimiz yer küçük bir kasaba. Böyle büyük bir stadyumda oynamak bize gurur verecektir." şeklinde konuştu.

    Dursun Özbek, yemekte Kindberg ve UEFA delegelerine Galatasaray forması hediye etti.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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