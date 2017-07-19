 Galatasaray'dan İspanya'ya gitti – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'dan İspanya'ya gitti

    Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
    Malaga, Galatasaray'dan kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İspanyol ekibi, transferi resmi twitter hesabından duyururken Cenk'e 'hoşgeldin' mesajı gönderdi.


    Beşiktaş'tan 2 sene önce 600 bin € karşılığında transfer edilen Cenk Gönen, sarı kırmızılı formayla sadece 14 mücadelede görev alabilmişti.



    Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:41
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