Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
MCFNews| ¡@GonenCenk refuerza nuestra portería! ¡¡Bienvenido!! ???? #Porterazo ?? https://t.co/NnvWdu7h1k pic.twitter.com/2T5tq6zeX5— Málaga CF (@MalagaCF) 19 Temmuz 2017
Beşiktaş'tan 2 sene önce 600 bin € karşılığında transfer edilen Cenk Gönen, sarı kırmızılı formayla sadece 14 mücadelede görev alabilmişti.
Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:41
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Trabzonspor'da yerli oyuncu sıkıntısı
Toplam 3
Yorum
volkan 2 tane arjantinli var ibanezle mas nerenizle yapıyorsunuz haberi
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Eski F.Bahçeli, G.Saray'da!
Toplam 15
Yorum
umut Dursun Muslerayı da satarmı satar. bu adamdan iyi hariç her kötülüğü beklerim.Çünkü bu dursun denen adam iyi işlerin adamı olarak görmüyorum
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 4
Yorum
Bob bundan sonraki transferinde de yeni kulübü yine bjk formasıyla resmini paylaşacaktır
Galatasaray'dan İspanya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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