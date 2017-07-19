Galatasaray'dan İspanya'ya gitti

Malaga, Galatasaray'dan kaleci Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İspanyol ekibi, transferi resmi twitter hesabından duyururken Cenk'e 'hoşgeldin' mesajı gönderdi.



Beşiktaş'tan 2 sene önce 600 bin € karşılığında transfer edilen Cenk Gönen, sarı kırmızılı formayla sadece 14 mücadelede görev alabilmişti.







Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklama şöyle:



