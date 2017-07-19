Galatasaray, Östersunds maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın İsveç temsilcisi Östersunds'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Ayak serçe parmağında kırık olan Yasin, iğne olup, özel bir krampon giyerek antrenmana çıktı
Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde karşılaşma için son idmanını yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Tam kadro sahaya çıkan oyuncular, basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.
- Yasin Öztekin, idmana çıktı
Östersunds ile yapılan ilk maçta ayak serçe parmağı kırılan Yasin Öztekin, son çalışmada yer aldı.
Kulüp yetkilileri, Yasin'in iğne olup, kendisi için üretilen özel bir krampon giyerek antrenmana çıktığını, yarın da aynı şekilde forma giyebileceğini aktardı.
Öte yandan, hazırlık kampında oynanan bir özel maçta sakatlık yaşayan Younes Belhanda'nın son durumu idmanda değerlendirilirken, son kararı teknik heyetin vereceği belirtildi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:33
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 19
Yorum
:D gol yemeden 3 tane atacaklarına ınanmıslar zor ama mucıze ıste belkı olur sanmıyorum ama :D bu futbol 1 haftada gelısmez :D
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 188
Yorum
murti20 ulan fenerbahceliler siz aldınızda yere göğe sığdıramamıştınız yıldız diye kaç para vererek aldınız şimdi konuşuyorsunuz
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Beşiktaş'a Çin yaramadı
Toplam 2
Yorum
:D hakemler ve tff olmadan buda basarıdır olsun en azından 2 gol var ılerleme olmus guzell :D
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