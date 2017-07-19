 Galatasaray, Östersunds maçına hazır – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Galatasaray, Östersunds maçına hazır

    Galatasaray, Östersunds maçına hazır

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yarın İsveç temsilcisi Östersunds'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.  Ayak serçe parmağında kırık olan Yasin, iğne olup, özel bir krampon giyerek antrenmana çıktı

    Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde karşılaşma için son idmanını yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

    Tam kadro sahaya çıkan oyuncular, basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.

    - Yasin Öztekin, idmana çıktı

    Östersunds ile yapılan ilk maçta ayak serçe parmağı kırılan , son çalışmada yer aldı.

    Kulüp yetkilileri, Yasin'in iğne olup, kendisi için üretilen özel bir krampon giyerek antrenmana çıktığını, yarın da aynı şekilde forma giyebileceğini aktardı.

    Öte yandan, hazırlık kampında oynanan bir özel maçta sakatlık yaşayan Younes 'nın son durumu idmanda değerlendirilirken, son kararı teknik heyetin vereceği belirtildi.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:33
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