Galatasaray, Östersunds maçına hazır

Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde karşılaşma için son idmanını yaparken, bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Tam kadro sahaya çıkan oyuncular, basına açık bölümde kondisyon ve pas çalışmaları yaptı.

- Yasin Öztekin, idmana çıktı

Östersunds ile yapılan ilk maçta ayak serçe parmağı kırılan Yasin Öztekin, son çalışmada yer aldı.

Kulüp yetkilileri, Yasin'in iğne olup, kendisi için üretilen özel bir krampon giyerek antrenmana çıktığını, yarın da aynı şekilde forma giyebileceğini aktardı.

Öte yandan, hazırlık kampında oynanan bir özel maçta sakatlık yaşayan Younes Belhanda'nın son durumu idmanda değerlendirilirken, son kararı teknik heyetin vereceği belirtildi.