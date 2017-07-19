Galatasaray - Östersunds maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında 2-0 yenildiği Östersunds ile yarın Türk Telekom Stadyumu’nda turu geçmek için mücadele edecek. Galatasaray-Östersunds maçı saat kaçta oynanacak, Galatasaray-Östersunds müsabakası hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda İsveç ekibi Östersunds FK ile mücadele edecek. İsveç'te oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-0 kaybetti. Galatasaray'ın turu geçmesi için gol yemeden 3 gol atması gerekiyor. 2-2 eşitlik durumunda ise maç uzayacak. Diğer beraberlik skorlarında müsabaka İsveç ekibinin lehine tescillenecek.
Galatasaray - Östersunds maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Östersunds maçını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanş karşılaşmasında Galatasaray - Östersunds maçını Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'ın yardımcılıklarını yine Alman federasyonundan Mike Pickel ile Rene Rohde yapacak. 4. hakem ise Robert Kampka. Galatasaray ile Östersunds arasındaki karşılaşma 20 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Ali Sami Yeni Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray - Östersunds maçını Smart Spor kanalı canlı olarak yayınlayacak..
Avrupa'da 269. randevu
Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 269. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 74, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 268 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 100 defa rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitlik bozulmazken, sarı-kırmızılılar rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 399 gol gördü.
İsveç takımlarıyla 7. maç
Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar İsveç ekipleriyle 6 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray 1 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.
Galatasaray - Östersunds maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Östersunds maçını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanş karşılaşmasında Galatasaray - Östersunds maçını Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'ın yardımcılıklarını yine Alman federasyonundan Mike Pickel ile Rene Rohde yapacak. 4. hakem ise Robert Kampka. Galatasaray ile Östersunds arasındaki karşılaşma 20 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Ali Sami Yeni Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray - Östersunds maçını Smart Spor kanalı canlı olarak yayınlayacak..
Avrupa'da 269. randevu
Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 269. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 74, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 268 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 100 defa rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitlik bozulmazken, sarı-kırmızılılar rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 399 gol gördü.
İsveç takımlarıyla 7. maç
Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar İsveç ekipleriyle 6 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray 1 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:17
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